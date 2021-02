Credere nelle buone idee, e invitarle a un percorso d’impresa che mette in rete giovani, competenze e territorio.

E’ online da questa mattina il bando “Idee Intraprendenti!”, ideato da Netural Coop Impresa Sociale e promosso dalla Provincia di Matera per promuovere l’innovazione sociale, culturale e tecnologica e far nascere nuove imprese giovanili. https://www.ideeintraprendenti.it/

Rivolto a tutti i cittadini associati in gruppi informali di almeno 2 componenti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il bando prevede la selezione di 20 gruppi informali di almeno due giovani (almeno il 50% dei componenti del gruppo devono essere residenti nella Provincia di Matera) da inserire in un percorso di accompagnamento formativo teorico e pratico, di analisi e sviluppo di idee imprenditoriali. I gruppi saranno divisi in due percorsi che avranno sede in due location: 10 gruppi a Matera e 10 gruppi a Policoro.

Entusiasta del bando, Andrea Paoletti, Presidente di Netural Coop, afferma: “Crediamo molto nelle nelle dei giovani e da circa 9 anni lavoriamo sul territorio per creare un ecosistema basato sull’innovazione sociale. Questo bando vuole essere l’occasione per fare scouting in tutto il territorio della Provincia di Matera, per generare occasioni di rete tra giovani, anche di paesi e città diversi, per creare valore di crescita e per offrire strumenti pratici per abilitare chi ha voglia e desiderio di fare impresa.”

I gruppi selezionati prenderanno parte a un percorso di accompagnamento della durata di 4 mesi in cui usufruire di servizi dedicati allo sviluppo delle idee imprenditoriali:

– formazione sulle competenze imprenditoriali;

– mentoring per lo sviluppo del prodotto/servizio, modello di business;

– incontri one to one per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento;

– una giornata con testimonianze nazionali e internazionali specifiche dei settori innovazione culturale, tecnologica e sociale.

Al termine del percorso di accompagnamento i partecipanti presenteranno ad una giuria di esperti il progetto d’impresa elaborato. Il progetto vincitore della selezione riceverà’ un premio di 1.000 euro finalizzati a supportare l’avvio della nuova impresa.

Le idee imprenditoriali dovranno essere presentate a partire dall’8 febbraio 2021 e non oltre le ore 12:00 del 22 marzo 2021 (termine ultimo per la presentazione delle candidature).

Per le modalità di partecipazione e per scaricare tutti i documenti documenti richiesti per l’invio della domanda si invitano gli utenti a visitare il sito https://www.ideeintraprendenti.it/

Per qualsiasi ulteriore informazione sul bando è possibile telefonare al numero 0835 / 388276 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 oppure scrivere a info@ideeintraprendenti.it