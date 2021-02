Nascono i dipartimenti tematici di Forza Italia Giovani: L’elenco dei ragazzi Lucani

In un momento tra i più difficili dal dopoguerra ad oggi Forza Italia Giovani ha organizzato, al suo interno, dei Dipartimenti tematici che avranno il compito di essere il tramite tra il movimento giovanile i dipartimenti nazionali del partito ed i gruppi parlamentari. Un filo diretto tra giovani ed istituzioni per dare la possibilità ai tanti militanti di partecipare attivamente , con le proprie proposte, all’attività legislativa. Nicola Padula, Commissario regionale dei giovani azzurri lucani, afferma “ Continua il processo di avvicinamento dei giovani alla politica ed in particolare risulta ben evidente la volontà del Coordinatore nazionale Marco Bestetti di dare la possibilità ai tanti giovani di impegnarsi fattivamente a realizzare proposte concrete per il Paese” . Padula, inoltre, sentiti i due coordinatori provinciali, ha indicato per la Basilicata:

GIUSTIZIA E AFFARI COSTITUZIONALI:

Rocco Rivela

Paola Odoroso

CULTURA E ISTRUZIONE:

Nicola Ventura

Simone Pierro

AMBIENTE, TERRITORIO E AGRICOLTURA:

Nicola Rinaldi

Francesco Masino

Domenico Palermo

Pasquale Di Cuia

TURISMO:

Valentino Romaniello

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E PROFESSIONI:

Valentino Romaniello

Lorenzo Delfino

PARI OPPORTUNITÀ E DISABILITÀ:

Noemi Lovallo

SALUTE:

Antonio Cupparo

Michele Nobile

CASA, EDILIZIA SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE:

Lorenzo Delfino

INNOVAZIONE E START-UP:

Valentino Romaniello

AFFARI ESTERI:

Federico Forastiere

POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA:

Francesca Conte

SICUREZZA E IMMIGRAZIONE:

Pasquale Sansone

SPORT:

Francesco Guglielmi

LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE:

Michele Lisanti

TUTELA DEI CONSUMATORI:

Maria Grazia Nolè

DIRITTI DEGLI ANIMALI:

Francesca Conte