LUCA ANCESCHI “HEY M! DISCO NOVITA’ SU RADIO LASER

LUCA ANCESCHI

“HEY MA!”

RADIO DATE 29 GENNAIO 2021

“HEY MA!” è il nuovo singolo di Luca Anceschi, scritta da lui insieme a Domenico

Castaldi.

Il singolo vanta di collaborazioni prestigiose, troviamo: Lanny Ligabue alla batteria,

Max Gelsi al basso, Matteo Morgotti al pianoforte e archi, Jonathan Gasparini alle

chitarre.

La piccola Lara Anceschi ha realizzato la copertina.

Il brano è molto intimo e personale, scritto con il cuore e con la parte più dolce

dell’anima, una dichiarazione d’amore infinito e immortale. Dopo l’ascolto si ha

quasi paura di aver violato un segreto origliando dietro ad una porta e si riascolta

immediatamente dopo, in punta di piedi per paura di disturbare il dialogo tra un

uomo e la madre, tra un padre e le sue tre figlie.

Tutto in versione rock, ambientato nel mondo di Luca che con il suo stile da una

firma indelebile alle sue produzioni.

“HEY MA!” Testo Luca Anceschi e Musica Domenico Castaldi- Produzione artistica: Jonathan Gasparini.

Produzione esecutiva: Francesco Zappettini, Paolo Pantaleoni e Riccardo Molteni.

Edizioni: Edizioni E Produzioni I Nomadi srl

Cori: Luca Anceschi, Francesco Zappettini, Angelo Strazzanti.

Voci/Mix/Mastering realizzati presso il BlueBeet Studio da Alberto Paderni

Video Laura Lorenzini | Lyrics Video