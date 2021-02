Clean Bandit – Higher (feat. iann dior) Disco Novità su Radio Laser dal 5 febbraio

CLEAN BANDIT“HIGHER”

FEAT. IANN DIORREDUCI DALLA TOP 10 UK OTTENUTA CON ‘TICK TOCK’ (ORO IN ITALIA) E DOPO AVER COLLEZIONATO SOLO NEL NOSTRO PAESE BEN 21 CERTIFICAZIONI (18 PLATINO, 3 ORO),

TORNANO I CLEAN BANDIT CON IL NUOVO SINGOLO HIGHER FEAT. IANN DIOR.

https://www.youtube.com/watch?v=Rqsfa5At214



Il brano è stato scritto dalla band con Iann Dior e Dan Smith dei Bastille.

Prodotto da Grace e Jack dei Clean Bandit con il supporto di Mark Ralph (Years & Years, Sigala), ‘Higher’ ha il classico “marchio di fabbrica” dei Bandits.Il messaggio del brano è rappresentato nel video, girato in Jamaica e diretto dalla stesa band e narra di un naufrago (impersonato da Dior) che dopo un incidente in barca approda su un’isola deserta dove sopravvive grazie al ricordo di suo padre, fino a quando non viene tratto in salvo da uno yacht con a bordo un equipaggio davvero speciale.I Clean Bandit aggiungono quindi un nuovo tassello alla loro prolifica discografia sempre piena di hit.

L’ultima in ordine di tempo è stata ‘Tick Tock’ con la partecipazione di Mabel (vincitrice di un BRIT Award) e il feat. di 24kGoldn. La loro formula pop è sempre così vincente da avergli fatto guadagnare anche un GRAMMY, e solo con ‘Tick Tock’ hanno totalizzato più di 250 milioni di streams e 54 Milioni di views su YouTube.

Anche il loro mash-up pubblicato a fine anno, ‘Gypsy Women’ (feat. Yasmin Greene & Crystal Waters) è attualmente nella top 100 delle radio Italiane.

