PISTICCI: BUONE NOTIZIE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE. ASSESSORE INFORMA SU PROSSIMI INTERVENTI A RIGUARDO

PISTICCI. Detto, fatto. Dopo il nostro servizio, circa la necessità di provvedere da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Viviana Verri al rifacimento della segnaletica orizzontale, oltre che lungo le strade interne ed esterne di Pisticci centro, anche per gran parte del territorio comunale, riceviamo con soddisfazione una nota sull’argomento, dell’Assessore al ramo Filippo Ambrosini in cui si legge: ““Accolgo volentieri l’ulteriore appello lanciato da Michele Selvaggi, circa la necessità di ripristinare gli attraversamenti pedonali del territorio comunale. Nel bilancio 2021 abbiamo ritenuto necessario , insieme al Sindaco e a tutta l’Amministrazione comunale , destinare al capitolo delle manutenzioni stradali, spazi più ampi rispetto alle scorse programmazioni finanziarie . Molti sono gli interventi che verranno effettuati da qui a breve, in primis il ripristino del manto stradale , operazione necessariamente propedeutica alla realizzazione della segnaletica orizzontale. Le attuali condizioni meteorologiche – precisa l’Assessore Ambrosini – impediscono purtroppo l’immediato avvio dei cantieri alcuni di essi già programmati a fine 2020. Mi riferisco, ad esempio, ai lavori che nelle prossime settimane interesseranno le strade principali di Pisticci centro : dal ripristino del manto stradale, alla messa in quota dei pozzetti e delle caditoie oltre alla realizzazione/ sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale ( procederemo alla sostituzione di cartelli di segnaletica che risalgono addirittura agli anni 90), per un importo di oltre 150 mila euro, ma non solo Altri interventi importanti riguarderanno la viabilità principale dell’abitato di Marconia con particolare attenzione proprio alla messa in sicurezza di attraversamenti stradali. Oltre all’isola pedonale realizzata in prossimità dell’Istituto Orazio Flacco, di via Quattro Caselli – si legge ancora nel documento dell’Assessore – verranno realizzati altri 2 attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze degli ipovedenti, presso l’Istituto Monreale e San Giovanni Bosco , resi possibile grazie a fondi ministeriali , che si aggiungono agli attraversamenti semaforizzati del progetto “ Pedone Sicuro” che verrà realizzato in prossimità della Scuola e supermercato di Tinchi. Nell’attesa di belle giornate primaverili – conclude Ambrosini – considerata la necessità di mettere in sicurezza quantomeno gli attraversamenti pedonali più pericolosi, abbiamo chiesto alla Polizia locale di predisporre l’immediato ripristino. Il Comando, nella persona del dott. Simone Testa , ha accolto tempestivamente la nostra istanza inserendo il rifacimento di 20 attraversamenti pedonali nell’ambito di un intervento di ripristino di segnaletica verticale con l’inizio dei lavori, previsto già nella giornata di lunedi 1° febbraio 2021”. Ottime notizie quindi da parte dell’Amministrazione Comunale, per un argomento importantissimo che noi abbiamo segnalato, dopo quello non meno importante della illuminazione della Galleria San Rocco, che lo stesso Assessore Ambrosini, si è preoccupato di informare che per la risoluzione del problema, saranno impegnati circa 100 mila euro delle somme a disposizione per la realizzazione dell’efficientamento illuminazione interna del tunnel. MICHELE SELVAGGI

Correlati