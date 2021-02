Il Consorzio di Sviluppo Industriale incontra ancora le aziende.

Continua il tour presso le aziende dei comparti industriali della provincia di Matera da parte dell’amministratore unico avv. Rocco Fuina e lo staff del Consorzio Industriale della Provincia di Matera. Oggi la visita aziendale ha riguardato la Mec Line Srl brand dell’azienda Comodo Italia S.r.l. sita nella zona industriale di Jesce. Mec Line S.r.l. è azienda leader in Italia per la produzione di reti e meccanismi pieghevoli per divani letto. In sessant’anni di storia ha sempre adottato una politica aziendale costantemente orientata all’innovazione tanto da vantare un pacchetto brevetti di invenzioni italiane e mondiali.

L’amministratore ha ascoltato le esigenze di Dionisio Baldassarra, che con l’aiuto dei suoi due figli Maria e Filippo, ha deciso di continuare la tradizione familiare ed affrontare nuove sfide affiancato dai servizi di sviluppo del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.