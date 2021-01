HU: LA CANTAUTRICE, PRODUCER E POLISTRUMENTISTA. IL SUO SINGOLO È “OCCHI NIAGARA”,UNA BALLATA IN CASSA DRITTA TRA CLUBBING E NEO-CLASSICA

Hu, è una delle pochissime donne che unisce insieme l’essere cantautrice, producer e polistrumentista ed ha partecipato alla finale di Sanremo Giovani, il programma condotto da Amadeus, dove ha ottenuto un ottimo riscontro di critica. Il suo singolo “Occhi Niagara”, una ballata in cassa dritta tra clubbing e neo-classica, racconta a 360 gradi il suo animo più profondo accompagnando l’ascoltatore in un mondo electro-pop che lentamente abbraccia il dancefloor. Da un colore pantone una storia di personalissima catarsi, Occhi Niagara racconta di amori mai vissuti, viaggi introspettivi che partono direttamente dal divano di casa fino ad arrivare alle piccole grandi felicità interiori, maestose come cascate in cui vorremmo solamente “fare una nuotata”.



Guarda il video del brano : https://youtu.be/VtsZbrCYhE4

Hu, al secolo Federica Ferracuti (classe 1994), inizia a studiare musica all’età di 12 anni, partendo dagli studi di chitarra jazz e dalle tecniche di improvvisazione. Durante gli anni successivi, si approccia allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello per poi abbracciare il mondo della musica elettronica e della produzione. A seguito di esperienze come turnista e diversi concerti in giro per l’Italia, nel 2016 dà il via al suo progetto artistico HU in cui si uniscono una voce particolare, la sua capacità di reinventare il pop in chiave digitale e un carisma atipico.