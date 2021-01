Da oggi su Radio Laser “YOU”: il nuovo singolo di BENNY BLANCO, MARSHMELLO, VANCE JOY!

Il pluripremiato producer BENNY BLANCO, il DJ multiplatino MARSHMELLO ed il cantautore australiano VANCE JOY uniscono le forze per il nuovo esplosivo singolo “YOU”, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali ed in radio.

BENNY BLANCO, uno degli hit maker in maggior ascesa a livello mondiale (Platino in Italia, 4 Grammy Awards, 8 nomination come “Autore dell’Anno” da BMI ovvero la SIAE statunitense, vincitore del prestigioso premio “Hal David Starlight” della Songswriters Hall of Fame), come autore conta ben 7 singoli che hanno raggiunto il #1 nelle classifiche di Billboard.Vanta inoltre le collaborazioni con importanti artisti quali Kanye West, Rihanna, Katy Perry, Maroon 5, Ed Sheeran, Halsey, Selena Gomez, Justin Bieber, Kesha, Sia, The Weeknd, Juice WRLD.

Dopo i featuring con Demi Lovato e Halsey e la partecipazione all’album postumo di Juice WRLD lo scorso anno, “YOU” è il primo singolo del 2021 della superstar dell’EDM MARSHMELLO.

A rafforzare il suo status non solo di produttore ma anche di intrattenitore e performer, il suo posizionamento al #11 nell’influente DJ Mag Top 100, nonché le esibizioni in alcuni dei festival più importanti a livello mondiale, tra i quali Ultra Music Festival, Tomorrowland e Hard Day of the Dead in California.

VANCE JOY si è fatto conoscere in tutto il mondo con la sua “Riptide”. Partita in Australia dalle radio alternative per arrivare alla vetta della Triple J Hottest 100 (il primo brano ad ottenere un simile riconoscimento senza album alle spalle), ha poi iniziato la sua corsa in giro per il mondo.