AGROMED, NESSUN PASSO INDIETRO DEL COMUNE DI CASTELLANETA

Il progetto Agromed nell’ex-stabilimento Miroglio di Castellaneta è

tramontato? No.

Qualcuno sta provando, da tempo, a spostare l’investimento in altre

sedi? Si.

Il Comune di Castellaneta accetterebbe una soluzione che escluda

l’ex-stabilimento Miroglio progetto Agromed? Assolutamente no!!!

Con queste tre risposte è possibile sintetizzare la condotta e lo

spirito del Comune di Castellaneta nell’ultima riunione di

approfondimento del CIS, tenutasi presso la prefettura di Taranto.

Il progetto Agromed/Miroglio non è tramontato ed è, anzi, fortemente in

corsa. Sono giorni intensi e frenetici in cui l’Amministrazione Comunale

di Castellaneta sta mettendo in campo il massimo impegno per centrare

questo obiettivo strategico. Lo stabilimento è stato completamente

bonificato, come da impegni del Municipio della città di Valentino,

attività certificate dalle relazioni tecniche e dalla conclusione delle

indagini della Procura della Repubblica di Taranto. Da quando è stato

finanziato dal CIPE nel 2010, mai come oggi Agromed è stato così vicino

a concretizzare l’investimento come in questo momento, grazie

all’impegno della Governance della stessa società e del Comune di

Castellaneta.

Eppure, è inutile nascondere che negli ultimi incontri è apparsa chiara

la volontà di alcuni attori istituzionali di creare ostacoli alla

realizzazione del progetto, con la mancata assunzione di impegni presi,

come la redazione del progetto definitivo da parte di Investitalia,

congiuntamente alla volontà di non voler concedere una breve dilazione

dei tempi (dopo anni di immobilismo), con l’obiettivo di trasferire

l’investimento verso altre aree. Una strategia, questa volta si che

allungherebbe di gran lunga i tempi di realizzazione del progetto,

buttando letteralmente alle ortiche il lavoro di questi mesi, per

ritornare, come nel gioco dell’oca, alla casella di partenza.

Gli sforzi di tutti gli attori dovrebbero essere tesi al raggiungimento

di un grande risultato per il territorio, per il suo sviluppo

alternativo alla grande industria e per ridare una nuova vita e dignità

alle famiglie dei lavoratori ex-Miroglio. Invece, da alcuni, si assiste

allo stillicidio di dichiarazioni che sembrano più utili a demolire il

progetto che a costruirlo.

Rispetto a queste oscuri comportamenti, l’Amministrazione comunale di

Castellaneta non intende prestare il fianco e non fa nessun passo

indietro, raddoppiando gli sforzi con la certezza che tutti insieme,

sindacati dei lavoratori, task force regionale e tutti gli enti

coinvolti lavorino all’unisono per la buona riuscita del progetto

Agromed.

Tra fine mese e primi giorni di febbraio, sarà convocato il nuovo tavolo

per fare il punto della situazione. L’auspicio dell’Amministrazione

comunale è quello di ritrovare tutti gli attori nuovamente unite e

compatti per avviare l’investimento nell’agroalimentare, con stoccaggio

e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, nello stabilimento ex

Miroglio di Castellaneta.