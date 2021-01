Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, proporrà al Consiglio Provinciale, la istituzione di una Consulta Provinciale delle Pari Opportunità che sul modello di quella regionale venga indirizzata alla valorizzazione delle amministratrici locali (Sindache e Consigliere) ed alle rappresentanti dei diversi mondi dell’universo femminile, che hanno diretta corrispondenza con la CASA DEI 100 COMUNI qui a livello provinciale. L’annuncio, è venuto nel corso dell’incontro ospitato nella sala Consiliare della Provincia per la sottoscrizione del protocollo d’intesa per le Pari Opportunità tra la Commissione regionale, presieduta da Margherita Perretti e l’Anci di Basilicata rappresentata dal suo Presidente Salvatore Adduce, presenti numerose Sindache ed amministratrici locali e alcune componenti la CRPO. Alla vigilia della Giornata della Memoria ed in corrispondenza con l’evento che ha voluto testimoniare “il netto rifiuto della violenza sulle donne, in ogni contesto della nostra vita sociale e familiare ma soprattutto – ha spiegato nel suo intervento il Presidente Guarino – bisogna affermare il principio della lotta all’indifferenza come assunto della nostra capacità di difendere le categorie più esposte ed oggetto di tirannie e soprusi. Oggi, come avviene nei contesti più oscuri nel silenzio complice all’interno del contesto familiare o sui luoghi di lavoro, ieri, difronte ai soprusi violenti di dittatori e fomentatori di odio razziale che aveva nelle donne costrette a lasciare i propri figli o a morire dopo violenze ingiustificate ed ingiuste nei campi di concentramento. La similitudine – ha aggiunto Guarino – è quanto meno necessaria e noi come istituzioni e qui ancor più nella Casa dei 100 Comuni, dobbiamo dare l’esempio, per essere in prima linea nella difesa dei diritti delle donne e dei più deboli”.

