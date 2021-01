Tantone: soddisfazione per la campagna di sensibilizzazione promossa dalla consulta Provinciale degli studenti

L’assessore alle politiche giovanili del Comune di Matera, Raffaele Tantone esprime soddisfazione per la campagna di sensibilizzazione promossa dalla consulta Provinciale degli studenti sulle buone pratiche di comportamento per contrastare il coronavirus.

“I giovani- dichiara Tantone – attraverso questa pregevole iniziativa dimostrano ancora una volta grande senso civico e responsabilità, ponendosi in prima linea per contrastare la diffusione del virus.”

Questa iniziativa- continua Tantone- assume un grande significato sociale e dal forte carattere simbolico perché proprio dalle giovani generazioni parte un messaggio di buone pratiche che devono spronare tutta la popolazione nell’osservanza di tutte quelle misure a vantaggio della salute pubblica.”

“In vista della riapertura delle scuole è importante porre in essere ogni misura di contrasto al covid e l’amministrazione comunale è vicina e darà supporto ad ogni iniziativa in cui la salvaguardia e la tutela di ogni singolo cittadino diventano essenziali dinanzi al delicato momento storico in cui versa la nostra società”

Ass. Raffaele Tantone