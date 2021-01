LENA GIN: NO ME DIGAS su Radio Laser dal 29 gennaio

Pridencia Morcillo Gil in arte Lena Gin e’ spagnola di Valencia

e’ figlia d’arte…

il papa’ era il famosissimo Juan Antonio Morcillo artista Rock del panorama spagnolo.Lena Gin esce il 22/01/2021 con il suo primo brano “No me digas” a seguito di un importante progetto discografico con 8Nero Music che prevede l’uscita di 5 singoli entro Dicembre 2021.La sua musica si puo’ definire Pop latino e Latin trap con una forte contaminazione dal mondo argentino e spagnolo.Vive in Italia da poco e vuole portare il suo prodotto musicale agli ascoltatori italiani, un prodotto nuovo per questo mercato…

Correlati