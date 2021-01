Gravina: Attivato il canale Telegram del corpo di Polizia Locale. Sarà possibile reperire informazioni su viabilità, mercato e modulistica

Informazioni sulla viabilità, bollettini meterologici, comunicazioni urgenti, aperture delle farmacie e del mercato, unitamente alla modulistica. Il Corpo di Polizia Locale raggiungerà direttamente i cittadini gravinesi con un canale Telegram dedicato. Basterà scaricare gratuitamente l’applicazione Telegram sul proprio cellulare, ricercando il canale “Polizia Locale e Protezione Civile Gravina in Puglia” al link https://t.me/polizialocalegravinainpuglia per restare aggiornati anche sulle iniziative messe in campo dalla Protezione Civile: “La nostra missione – commenta il maggiore Simone Lamuraglia, neo comandante della Polizia Locale – è di essere un punto di riferimento per i cittadini, ponendo gli stessi nelle condizioni di essere tempestivamente informati attraverso sempre nuovi e più intuitivi servizi, offerti sia dai nostri uffici che dal gruppo dei volontari di Protezione civile”. L’applicazione non prevede un servizio di messaggistica istantanea. Non si potrà pertanto dialogare direttamente con gli operatori, “i quali comunque – sottolinea il maggiore Lamuraglia – saranno sempre disponibili per qualsivoglia richiesta al numero 080 3267463 o agli indirizzi di posta elettronica polizia.municipale@comune.gravina.ba.it e polizia.municipale.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it”.

Gravina in Puglia, 25 Gennaio 2021



Comune di Gravina in Puglia