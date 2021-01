In ottemperanza alle nuove misure previste dal DPCM del 14 gennaio 2021, si comunica che, da lunedì 18 gennaio, sono aperti al pubblico i siti culturali della Provincia di Potenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza, con accessi contingentati, prenotazioni per gruppi e per visite guidate, distanziamento e obbligo di mascherina.

Per informazioni su giorni e orari di apertura:

museo.provinciale@provinciapotenza.it

0971444833

museodelvulture@provinciapotenza.it

0972731028