Gravina in Puglia. Emergenza Covid – 19: riattivato il servizio di primo ascolto telefonico

Una linea diretta gratuita dedicata ai cittadini colpiti dal Coronavirus

Ascolto, sostegno e supporto psicologico gratuito, per quanti siano stati colpiti dal Covid – 19 o che, a causa del Coronavirus, abbiano perso i propri affetti più cari. Si riattiva così il filo diretto con la speranza, attraverso la Protezione civile comunale, su iniziativa della giunta municipale guidata dal Sindaco Alesio Valente. “Visto il protrarsi della pandemia – spiega l’assessora alla Protezione Civile, Claudia Stimola – abbiamo accolto con entusiasmo la disponibilità resa da una volontaria del gruppo di Protezione civile, una psicologa specializzata nella rielaborazione del lutto e di eventi traumatici, dal momento che riteniamo che sia importante mettere in campo qualsivoglia forma di sostegno alla salute, sopratutto mentale, in un momento di forte stress emotivo come quello che stiamo vivendo”.

Per richiedere un consulto, occorrerà telefonare al numero 349 7919589 nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 12. Per qualsiasi altra necessità o urgenza, resta attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 13 il Centro di Salute Mentale (CSM) della ASL Bari, al numero 080 3108658.

Gravina in Puglia 22 Gennaio 2021

Comune di Gravina in Puglia