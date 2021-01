Dopo il successo da 2 miliardi di streamdella hit “Goosebumps” TRAVIS SCOTT & HVME Insieme in “GOOSEBUMPS (REMIX)”. Su Radio Laser da venerdì 29 gennaio

É uscito “Goosebumps(Remix)” (Epic Records/Sony Music) di TRAVIS SCOTT & HVME, una nuova versione del celebre brano della superstar Travis Scott, che in questo remix collabora con il produttore spagnolo da milioni di stream HVME.Il brano, già disponibile in digitale (https://travisscott.lnk.to/goosebumps_HVME), entrerà in rotazione radiofonica venerdì 29 gennaio. “Goosebumps” di Travis Scott, pubblicata nel 2016, è ormai considerata un “classico”: il brano ad oggi vanta quasi 2 MILIARDI di stream, si trova ancora nella Top 100 della classifica Globale di Billboard a quasi 5 anni dalla sua uscita ed è certificato 2X PLATINO in Italia (FIMI/Gfk). La versione di HVME, pubblicata la scorsa estate, ha riscosso enorme successo e vanta circa 150 milioni di stream, e ha raggiunto la Top30 della classifica globale di Spotify. Dietro il misterioso nome HVME (pronunciato come l’inglese “Hume”) c’è un giovane produttore nato a Murcia, nel sud-est della Spagna. Il nome d’arte del produttore spagnolo è un’abbreviazione del suo nome di battesimo, in combinazione con il nome del filosofo scozzese David Hume, con una V al posto della U. HVME è stato il soprannome che i suoi amici gli hanno dato negli anni. Nel 2016, HVME ha iniziato a produrre i suoi primi brani, che musicalmente si muovono tra future house, slap house e deep house. La svolta internazionale è arrivata finalmente nel 2020 quando il suo remix di “Goosebumps” ha spopolato in tutto il mondo. Su Spotify il brano ha superato 133 milioni di stream, è entrato al #1 nella playlist “Mainstage” e al #7 della playlist “Swag”, e nella Top 50 della classifica globale di Spotify in Germania, Regno Unito, Svezia, Brasile, Francia, Austria e altri paesi.

Correlati