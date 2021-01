ALTAMURA: AVVIATI I LAVORI ALLA RETE IDRICA

Le prescrizioni dell’Amministrazione sul ripristino dell’asfalto

Sono stati avviati i lavori dell’Acquedotto Pugliese mirati a conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti del territorio con la sostituzione dei tronchi ammalorati in una vasta area di Altamura (nella mappa allegata è evidenziata in rosso).

L’Amministrazione comunale, per evitare la risistemazione sommaria dell’asfalto delle strade interessate, a conclusione dai lavori, ha condiviso la prescrizione sul ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso là dove c’è stata la sostituzione dei tronchi e degli stacchi di utenza, diversamente da quanto indicato negli atti tecnici trasmessi. Il ripristino infatti, come definito già nella Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 30 novembre 2018 deve essere effettuato con una precisa modalità: uno strato di binder da 12 cm sull’area di scavo invece di 8 cm previsto e con rifacimento del tappetino bituminoso da 3 cm, previa fresatura, sull’intera carreggiata stradale, anche se di larghezza superiore a 4 metri, vista la sostituzione di tutti gli stacchi trasversali.