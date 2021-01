Strade: il Comune avvia il piano di rifacimento della viabilità1.200.000 euro per la bonifica di arterie principali e secondarie. Il sindaco Valente: “Passo importante per il miglioramento della viabilità”

Al via il piano di rifacimento del manto stradale nel Comune di Gravina in Puglia. Con deliberazione di giunta, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alesio Valente, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Aldo Dibattista, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto. Gli interventi, per un importo totale di 1.200.000 euro, interesseranno le strade principali e secondarie della città, individuate sulla base delle urgenti necessità di bonifica delle stesse. “L’amministrazione – commenta il primo cittadino Valente – nel proseguimento delle opere tese al miglioramento della vivibilità urbana, ritiene che sia importante intervenire anche sulla viabilità, che è sempre stato un punto importante della nostra agenda politica. Una questione – prosegue il sindaco – assai sentita dalla cittadinanza e che per questo ci vedrà porre in essere una serie di opere dedicate alle strade che versano in condizioni di dissesto. Inoltre, in sede di aggiudicazione dell’appalto, contando sulla somma ricavata dal criterio di ribasso, riusciremo a porre in essere anche una seconda tranche di lavori”. “Le casse comunali – spiega l’assessore Dibattista – non dispongono purtroppo delle somme necessarie ad avviare il piano di intervento e pertanto, una volta approvato il bilancio di previsione, dando corso a quanto stabilito con l’atto adottato in giunta, procederemo a contrarre un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per ottenere il finanziamento necessario che non ci è stato possibile reperire tramite altre forme di sostegno e dar vita ad interventi comunque necessari e indifferibili”.

Comune di Gravina in Puglia

Correlati