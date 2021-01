INFRASTRUTTURE: MARGIOTTA, LISTA COMMISSARI DIMOSTRA GRANDE ATTENZIONE PER IL MEZZOGIORNO, C’E’ DA ESSERE OTTIMISTI

“Il Presidente del Consiglio Conte ha inviato alle Camere l’elenco dei Commissari straordinari, individuati, su proposta del Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, per le 58 opere prioritarie. Vi sono alcune ottime notizie per il Mezzogiorno in generale e per la Basilicata in particolare: infatti, tra le opere soggette a commissariamento, rientrano importantissime opere ferroviarie: la Ferrandina-Matera, finanziata per 365 mln di euro; il potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, del valore di 1477 mln di euro; il potenziamento con caratteristiche di alta velocità della Salerno-Reggio Calabria, del valore parziale di 2 mld di euro. Le ultime due troveranno finanziamento anche nel Recovery Plan”. Lo scrive in una nota il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta.

“E’ di grande rilievo l’individuazione, quale Commissario, per tutti e tre tali interventi, dell’Amministratore delegato di RFI, dottoressa Vera Fiorani, di recente insediata al vertice dell’azienda: che Rete Ferroviaria Italiana impegni il proprio vertice massimo sulle opere del Mezzogiorno, e quindi della Basilicata, è un chiarissimo segnale dell’importanza strategica che il Ministero delle Infrastrutture, il Presidente Conte e il Governo tutto, attribuiscono alla necessità di ridurre il gap infrastrutturale del Sud rispetto al Paese. C’è da essere ottimisti: concretizzeremo presto obiettivi a lungo attesi”, conclude Margiotta.