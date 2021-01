Ambrosini: Efficientamento della galleria “San Rocco” tra gli interventi previsti nel 2021.

Accolgo volentieri, insieme al Sindaco e a tutta l’Amministrazione comunale, l’appello lanciato da Michele Selvaggi circa la necessità di dotare la galleria San Rocco di una nuova e più efficiente illuminazione. Questo tipo di interventi, oltre a migliorare l’aspetto dei nostri centri abitati, è fondamentale per contenere gli ingenti costi che l’Ente pubblico da sempre sostiene per la pubblica illuminazione.

Proprio in quest’ottica, numerosi interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale sono stati avviati nel 2020 e molti altri verranno appaltati nel corso del 2021. Più di 500 sono i corpi illuminanti già sostituiti o in fase di ultimazione, che porteranno non pochi risparmi alle casse comunali: dalla sostituzione del tratto di collegamento della zona mare Lido 48 – Lidi San Basilio alla sostituzione delle armature stradali di Viale Ontario – Via Cagliari – Via 4 caselli – Via Togliatti (zona Centro Tilt) – Via D’Alessandro – Via P. Della Ginestra – Via Pasteur nella frazione di Marconia.

Su Pisticci centro sono stati effettuati importanti interventi di efficientamento energetico del “Parcheggio Multipiano”, del Rione Terravecchia e, proprio in questi giorni, lungo le strade principali del centro. Anche alla Chiesa Madre si è voluto dare un restyling con una nuova illuminazione a luce naturale che ne esalta la bellezza architettonica.

Tutti questi interventi sono stati realizzati grazie alle risorse messe in campo dal Governo Centrale con DLgs n. 34 del 30 Aprile 2019 “Contributi per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni”. Il Comune di Pisticci ha beneficiato nell’anno 2020 di € 90.000.

Infine il decreto ministeriale 11 novembre 2020 , assegna per l’anno 2021 al nostro comune ben 180.000 euro che verranno immediatamente messi in campo, dopo l’approvazione del bilancio comunale, per programmare altri interventi sulla pubblica illuminazione.

Intervento prioritario sarà l’efficientamento della galleria “San Rocco” che impegnerà circa 100.000€ delle somme a disposizione. Con le ulteriori somme a disposizione saranno previsti ulteriori interventi nell’abitato di Pisticci centro, Marconia e le frazioni minori in particolare Tinchi e Casinello. L’illuminazione pubblica di Pisticci Scalo, invece, sarà oggetto di efficientamento tramite altre risorse già a disposizione del Comune di Pisticci. Nei mesi che ci separano dalla fine del mandato lavoreremo a pieno ritmo su questi interventi, certi di lasciare alla nostra città un’impronta importante che vada verso la realizzazione di un sistema di pubblica illuminazione più efficiente e sostenibile.

Assessore Filippo Ambrosini