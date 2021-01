Ripresa operatività uffici postali di Avigliano

Riprenderà il 18 gennaio p.v. la piena operatività degli Uffici Postali di Possidente e Sant’Angelo, per un totale di sei giorni settimanali. Questo quanto riportato in una nota trasmessa al Comune di Avigliano da parte di Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane. Consapevoli del disservizio che stava interessando l’Italia intera, a partire da ottobre, le nostre richieste di ripristino operatività erano andate oltre i vertici locali, fino al Dott. Antonio Fiaschetti, allora Direttore della Filiale di Potenza e alla Dott.ssa Maria Lea Pettolino, Responsabile Relazioni Istituzionali territoriali del Sud. Le difficoltà causate dalla riduzione degli orari di apertura, erano più volte state segnalate dai cittadini, soprattutto delle periferie e dal Comitato “Possidente per Avigliano 2020”, che di concerto, chiedevano l’istallazione di due Postamat nei pressi degli Uffici di Possidente e San Nicola. Una ripresa che non sarebbe stata possibile prima, ci spiega Lasco, ricordando che le misure adottate in materia di erogazione dei servizi sono state utili a ridurre la diffusione del contagio tra i lavoratori nei mesi di massima allerta. Dopo il 18 gennaio, dunque, per tutti gli Uffici ricadenti nel territorio comunale, rimaniamo in attesa del completo ripristino degli orari di lavoro, che non dovrebbe andare oltre la fine di febbraio, e attendiamo cenni sulla possibilità di installazione dei Postamat.

La capogruppo “Lista Civica Avigliano”

Fabiola Tortorelli