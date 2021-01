Viggiano, bando a sostegno dei disoccupati per reinserimento nel modo del lavoro

L’emergenza COVID-19 sta mettendo in serio pericolo il tessuto produttivo ed economico di tutto il paese. Molti sono i lavoratori che rischiano di perdere (o hanno già perso) il lavoro e sono disoccupati. Molte sono state le misure introdotte negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale di Viggiano, in tema di occupazione ed aiuti alle famiglie in difficoltà.

Vista l’attuale situazione emergenziale, sia dal punto di vista sanitario che occupazionale, si è voluto immediatamente procedere in tal senso ed infatti con Delibera n. 43 del 15/12/2020 sono state poste in essere alcune misure a sostegno di disoccupati e lavoratori in difficoltà per reinserirli di nuovo nel mercato del lavoro.

L’Avv. Rosita Gerardi, tramite il suo Assessorato alle Politiche Sociali e al Bilancio, ha dato il patrocinio a questa importante iniziativa, strutturando un bando contenente Misure a sostegno dei disoccupati e lavoratori esposti agli effetti della crisi economica finanziaria da Covid-19.

“La prima cosa importante da sottolineare – spiega l’assessore Gerardi – è che l’Amministrazione comunale di Viggiano, con questo provvedimento, ha voluto dare un segnale che va al di là della mera solidarietà, è un atto concreto e tangibile per quelle che sono le esigenze di una famiglia in difficoltà. La seconda invece è quella di aver strutturato il bando in modo tale che, le varie misure a disposizione, sono fruibili rapidamente senza aspettare altro tempo, vista la gravità dell’emergenza lavorativa che si sta protraendo purtroppo da diversi mesi. Le misure relative al bando, che è stato ultimato nella sua predisposizione ai principi di dicembre, andava portato in Consiglio comunale il prima possibile, quale atto di indirizzo generale proprio per accelerare i tempi, ed infatti nella seduta del 15 dicembre sono state approvate.”

Il Comune di Viggiano con questo bando, vuole favorire, mediante concessione di contributi, la creazione di nuove opportunità di lavoro per i tanti disoccupati.

Il bando, approvato con Determinazione DSG N° 01613/2020 del 30/12/2020 e pubblicato nell’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, è rivolto a tutte le Imprese della Basilicata ed ai disoccupati residenti a Viggiano, strutturato in tre distinte misure per contemplare esperienze di attività lavorative a carattere formativo, con finalità di inserimento o reinserimento lavorativo oppure con carattere di urgenza.

Le imprese a cui è rivolto potranno accreditarsi attraverso un link sul portale del Comune e successivamente, una volta individuato il soggetto a cui far fare la work experience o da assumere, procedere alla presentazione e compilazione della domanda per i contributi.

Per i soggetti disoccupati o sospesi dal lavoro le misure sono essenzialmente tre, sulle prime due deve far richiesta l’azienda, per la misura C può fare richiesta direttamente il disoccupato:

Misura A – Contributi Work Experience – Consiste nell’erogazione di un contributo alla realizzazione di progetti di work experience presso imprese e studi professionali che contemplino azioni di esperienza lavorativa e qualificazione professionale rivolte a soggetti in condizioni di relativo svantaggio formativo sul mercato del lavoro. Tale misura è principalmente finalizzata ad un tirocinio formativo che, oltre a rappresentare per il tirocinante una importantissima occasione per il reinserimento nel mondo del lavoro, consentirà l’acquisizione di una serie di competenze spendibili presso le imprese, con una forma di sostegno economico, grazie all’indennità di partecipazione prevista.

Misura B- Incentivo All’assunzione – Erogazione di incentivi per l’assunzione, destinati alle imprese o studi professionali che assumono disoccupati con contratto a tempo indeterminato, part-time e full- time. Tale incentivo è accessibile anche al termine del periodo delle work experience, quando imprese o studi professionali scelgano di assumere i tirocinanti con contratto a tempo indeterminato, part-time o full- time.

Misura C – Contributi Sociali Urgenti Disoccupati e Sospesi Dal Lavoro – Il Contributo a disoccupati e sospesi dal lavoro consiste in un intervento a favore di soggetti che in seguito alla perdita del lavoro non sono in grado di sostenere economicamente, per le necessità primarie, sé stessi e la propria famiglia. Tale contributo è funzionale al mantenimento delle condizioni utili alla più rapida ripresa delle attività professionali o occupazionali di riferimento. Il contributo massimo erogato sarà trasformato in ore di attività di servizio civico, che non potrà superare il periodo di sei mesi.

Queste misure di sostegno partono sostanzialmente da più aree, la prima, quella Amministrativa che condivide la delega alle Politiche sociali, con il compito di dare sempre immediate risposte ai cittadini in termini di emergenze e difficoltà, la seconda invece è quella al Bilancio, che ha portato la variazione al bilancio comunale incidendo su capitoli di spesa destinati ad altro.

“Un ringraziamento a titolo personale va al Consigliere Wladimiro Zupone – dichiara l’assessore – che mi ha supportato nello strutturare le misure del bando. L’esigenza principale era quella di dare un incentivo immediato e fruibile ai cittadini in difficoltà. Proprio su quest’ultimo punto era necessario avere la possibilità di partire immediatamente, perciò voglio ringraziare in modo particolare il Sindaco Amedeo Cicala – continua l’assessore Gerardi – perché i fondi in bilancio nella variazione sono stati reperiti sacrificando alcune sue deleghe.”

Il bando verrà presentato alle aziende attraverso un Webinar il 13 gennaio alle ore 18:00, a cui tutti potranno accedere e con la possibilità per le aziende coinvolte di interagire direttamente con domande e interventi nel merito.

Il link per partecipare verrà reso noto qualche ora prima dell’inizio del webinar, attraverso il sito internet www.comune.viggiano.pz.it ed i canali Social del Comune di Viggiano.