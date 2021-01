POSTE ITALIANE AVIGLIANO: BATTAGLIA CONDIVISA

Cogliamo con favore l’iniziativa del gruppo consiliare “Per Avigliano 2025” in merito al ripristino dell’orario di apertura pomeridiano dell’Ufficio Postale di Avigliano centro. Il medesimo tema era già stato attenzionato con la nota inviata al Dott. Antonio Fiaschetti, in quel momento Direttore degli Uffici Postali di Potenza del 14 ottobre 2020 e la richiesta alla Dott.ssa Maria Lea Pettolino, Responsabile Relazioni Istituzionali di Poste Italiane del 5 novembre 2020. In queste occasioni chiedevamo il ripristino dell’orario di apertura pomeridiano dell’Ufficio di Avigliano Centro unitamente al ripristino dell’apertura quotidiana per gli Uffici di Possidente, San Nicola e Sant’Angelo, nonchè l’istallazione di Postamat per gli uffici di Possidente e San Nicola.

La privazione dei servizi al cittadino è un argomento che ci riguarda trasversalmente, perciò, preso atto dell’azione del gruppo “Per Avigliano 2025”, annunciamo la nostra disponibilità ad una battaglia condivisa.



La Capogruppo “Lista Civica Avigliano”

Fabiola Tortorelli