ANAS: MARGIOTTA, PUBBLICATE GARE PER 3 INTERVENTI FONDAMENTALI PER VIABILITA’ BASILICATA. INVESTIMENTO TOTALE DI CIRCA 100 MLN EURO

“Sono stati pubblicati nei giorni scorsi i bandi di gara relativi a tre opere molto importanti per la Basilicata, ai sensi dell’Art. 2 del Decreto Semplificazioni, quindi con procedura di aggiudicazione accelerata. Si tratta della gara per i lavori di costruzione di tratti in variante, in galleria, per l’eliminazione del pericolo di caduta massi lungo la S.S.18 “Tirrena Inferiore” in località Acquafredda e Cersuta (Maratea), per un investimento complessivo di circa 47 milioni di euro, del bando per il completamento dei lavori relativi allo spartitraffico e alla sistemazione della sede stradale della Basentana, per un investimento di circa 40 milioni di euro”, dichiara il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Salvatore Margiotta, “e della gara per il potenziamento della SS658 Potenza-Melfi, per un importo complessivo di circa 11,5 milioni di euro, che riguarderà la messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0,000 ed il km 48,131.” Nel frattempo, a dicembre scorso, sono stati consegnati i lavori del 1 stralcio- Lotto F per gli interventi relativi alla realizzazione dello spartitraffico centrale lungo la SS407 Basentana, in provincia di Matera; “i lavori prenderanno il via lunedì 11 gennaio e riguarderanno una tratta di circa 12 km tra i territori di Pisticci e Bernalda, per un valore complessivo di circa 5,2 mln di euro”, ricorda il Sottosegretario al Mit. Mentre si registrano “ulteriori ritardi sui tempi di collaudo di due opere di fatto completate e per le quali è necessario e non più rinviabile l’apertura al traffico. Si tratta dell’ultimo tratto della SS655 Bradanica I Tronco-I Lotto “la Martella” e del ponte sull’ex SS176 Pisticci-Craco. Per questo, già a partire dalla prossima settimana- conclude – incontrerò i vertici Anas per sollecitare le operazioni di collaudo”.

