POMARICO: SINDACO MANCINI CHIEDE DI SFRUTTARE IL RICOVERY FUND PER LA MATERA – FERRANDINA A 4 CORSIE

POMARICO. “Per la Matera – Ferrandina a quattro corsie, dare priorità assoluta nel Ricovery Fund”. Lo chiede a gran voce il sindaco Francesco Mancini di Pomarico, rivolto alle istituzioni regionali di Basilicata. E ciò in vista dell’arrivo di cospicui fondi europei destinati anche alla nostra regione. Nel suo appello Mancini ricorda che “ Non possiamo assolutamente perdere questa occasione storica del Ricovery Fund per realizzare una infrastruttura fondamentale per tutto il nostro territorio, un asse strategico che toglierebbe Matera dall’isolamento oltre che rendere più appetibili le nostre zone Zes. Questo “treno” – aggiunge Mancini – lo abbiamo già perso in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura , se lo dovessimo perdere anche in questo passaggio storico del R.F., vorrà dire che tutti, nessuno escluso, avremmo fallito inesorabilmente, Un’opera così importante per la Basilicata , non può non avere priorità assoluta. Si è discusso più e più volte , sono stati impegnato già 69,5 milioni di euro per il By Pass Matera di 14 chilometri in raddoppio, su questo bisogna velocizzare la cantierizzazione, visto che ilo progetto è definitivo. Sempre nell’ambito delll’itinerario mediano Murgia – Pollino, vi è il tratto finanziato per un importo di 14,8 milioni di euro, suddiviso in due lotti. La Regione di Basilicata sta effettuando le attività di indagine e monitoraggio geologico sul tratto interessato dalla ben nota frana in territorio di Miglionico. Si resta in attesa dell’esito delle indagini. E’ inutile – insiste il sindaco – arenarsi sulla “scusante di comodo” – che rappresenta il tratto sotto Miglionico. Dobbiamo pensare alla realizzazione del tratto Matera Ferrandina in più step collegati tra loro, ma distinti e soprattutto non vincolanti tra loro, altrimenti quest’opera non verrà mai realizzata. L’ideale – conclude – sarebbe ritornare con gli interventi anche sullì’ultimo tratto, quasi tutto già a tre corsie per la Basentana in cui sarebbe “agevole” progettare una 4 corsie. E’ doveroso chiedere in questa fase , di inserire questo ulteriore tratto di 10 chilometri con finanziamento a copertura attraverso il Recovery Fund, affinchè tutta l’opera di 24 chilometri sia tutta cantierizzabile in modo che Matera si possa collegate agevolmente al tratto tirrenico e jonico via Basentana.”. La Matera – Ferrandina 4 corsie è un annoso problema che si trascina da anni e il Sindaco Mancini – occorre ricordarlo – si è battuto in prima persona, anche attraverso la sua carica di Consigliere Provinciale, con diversi incontri istituzionali sia al Comune di Pomarico che al palazzo di via Ridola a Matera. Il suo, un impegno che non è mai mancato, attesa la notevole importanza dell’opera che interessa il materano tutto. Come è noto, il tratto dell’arteria interessata, rientra nel piu’ ampio asse mediano strategico Murgia – Pollino con il collegamento dell’Autostrada A14 Gioia del Colle con l’A2 Lauria Sud, il cui elaborato di fattibilità tecnico – economico , con la valutazione dell’impatto ambientale, è stato dichiarao opera strategica e di interesse nazionale con l’adozione delle delibere Cipe 121/2001, 130/ 2006 e 62/2011 e che tutto l’asse strategico Murgia – Pollino è inserito nell’accordo di programma 2018/2019 tra Anas e Ministero infrastrutture e trasporti.

MICHELE SELVAGGI