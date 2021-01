ALTAMURA: AVVISO PUBBLICO PER LA DONAZIONE DI ALBERI

Sarà possibile manifestare il proprio interesse

da settembre a febbraio di ogni anno

È stato pubblicato l’avviso per la donazione di alberi da parte di cittadine e cittadini, singoli o associati, associazioni, enti no profit, aziende, per realizzare interventi che permettano un accrescimento del patrimonio arboreo pubblico anche attraverso l’offerta sociale spontanea. L’iniziativa nasce per semplificare questa procedura, a seguito del numero frequente di donazioni fatte negli ultimi anni.

La stessa Amministrazione comunale sta sostenendo l’aumento del patrimonio arboreo della Città attraverso la piantumazione di alberi in aree in cui sono stati abbattuti in passato. Saranno piantumati, inoltre, 151 nuovi alberi, uno per ogni laureato dello scorso anno, durante il periodo della pandemia, donati dalla Regione Puglia in occasione dello Smart Graduation Day.

Con Deliberazione n. 79 del 17/09/2020 la Giunta Comunale ha preso atto del progetto di riqualificazione di piazza Orazio Persio e piazza Don Tonino Bello che prevede, tra l’altro, donazioni di alberature da parte di privati, e ha dato indirizzo di istituire un apposito Registro delle Donazioni valido per tutte le aree della Città.

Gli alberi saranno catalogati singolarmente sull’apposito registro pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Coloro che intendono manifestare il proprio interesse a donare gli alberi devono far pervenire da settembre a febbraio di ogni anno la manifestazione di interesse, compilando in ogni sua parte, l’apposito modello pubblicato sul portale istituzionale, debitamente firmato e completo di tutti gli allegati richiesti. Il modello dovrà essere inviato con una delle seguenti modalità: in modalità cartacea mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata con la dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata alla donazione di alberi” all’indirizzo Città di Altamura – Servizio Verde, Difesa del Suolo e Arredo Urbano, Piazza Municipio n° 1, con e-mail certificata (PEC) e documenti firmati digitalmente, al seguente indirizzo di posta elettronica:lavoripubblici@pec.comune.altamura.ba.it, riportando nell’oggetto la stessa dicitura indicata per l’invio in modalità cartacea.