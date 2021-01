Verso CMB Matera vs Aniene, le parole di Dejan Bizjak

Mercoledì 6 gennaio torna il campionato di serie A con il primo appuntamento del nuovo anno per il CMB Matera che nella tensostruttura di via dei Sanniti ospita la Cybertel Aniene per la quattordicesima giornata (prima di ritorno). I gialloneri sono reduci dalla vittoria per 3 reti a 2 sul campo del Mantova, giocata domenica 3 gennaio.

Aniene si presenta all’appuntamento con undici punti, due in meno del CMB. A Salsomaggiore, il 9 ottobre 2020, terminò in parità con tre reti per parte e il gol di capitan Cesaroni all’ultimo secondo. Nei precedenti incontri: 6 a 4 per il CMB nel girone d’andata del campionato 2019/20 e 4 a 4 al PalatoLive di Roma.

Il punto sulla prima parte del campionato del CMB con il numero 21 biancazzurro Dejan Bizjak, all’attivo quattro reti in questo campionato:

“Abbiamo un’ottima squadra, se guardiamo la classifica i 13 punti sono pochi ma non rispecchiano le prestazioni di ogni singola gara, dove forse meritavamo qualcosa in più. Nella partita d’esordio abbiamo affrontato l’Aniene, non è cambiato molto da quella partita, stiamo lavorando tanto e bene, come il primo giorno. Nel corso di questi mesi ci siamo conosciuti meglio. Mercoledì scenderemo in campo con la volontà di fare bene e la voglia di conquistare tre punti importanti”.

Appuntamento mercoledì 6 gennaio ore 20:00. La partita si disputerà a porte chiuse e sarà visibile sui canali social di PMGSport futsal.