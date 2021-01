Vigili del Fuoco: intervento su incidente stradale

I Vigili del fuoco di Potenza in data odierna alle ore 09.00 circa, sono intervenuti sulla tangenziale nord, strada che collega Piani del Mattino alla 658 Potenza Melfi per incidente stradale.

I VV.F. arrivati sul posto hanno trovato tre veicoli coinvolti, una Fiat 16, un furgone ed una Lancia Y, ad avere la peggio gli occupanti della Fiat 16 il conducente subito soccorso dal personale sanitario, mentre per estrarre la passeggera è stata necessaria la collaborazione dei VV.F. Il conducente del furgone è rimasto illeso come pure la conducente della Lancia Y.

Durante le operazioni di soccorso i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada per un totale di cinque unità.

Sul posto Polizia Locale, Carabinieri, 118 e personale del soccorso stradale.

Il video: