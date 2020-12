Verso CMB Matera vs Lido di Ostia, le parole di Cesaroni

Dicembre è agli sgoccioli e con la fine del 2020 si chiude anche il girone d’andata del campionato di Serie A. Martedì 29 dicembre alle ore 20:00 è in programma la tredicesima giornata e il CMB Matera affronterà il Lido di Ostia, squadra che attualmente occupa la penultima posizione in classifica con 8 punti. Nel solo mese di dicembre il CMB ha giocato ben cinque volte (con la sfida di martedì arriviamo a sei partite), un vero e proprio tour de force che ha portato i biancazzurri in giro per tutto lo stivale.

Abbiamo analizzato l’ultimo mese dell’anno e la sfida di martedì con il capitano Paolo Cesaroni:

“Siamo alla fine di un vero tour de force ma così come ne finisce uno si può dire che ne inizia un altro a gennaio con quattro partite in undici giorni. A dicembre forse abbiamo raccolto meno di quanto dimostrato sul campo in alcune partite, ma dobbiamo essere onesti e non avere alibi, se le cose non sono andate in un verso dobbiamo farle andare in qualche altro modo perché la squadra è vogliosa di fare bene e la società con il lavoro che sta facendo sta dando un segnale forte per il tipo di campionato che si aspetta. Il livello del campionato si è livellato molto, basta dare un’occhiata alla classifica per rendersi conto che a differenza degli altri anni non c’è più un grande distacco tra le squadre ma in ogni giornata la classifica può cambiare e proprio per questo ogni partita è importante. Come ho già detto, questo è un campionato difficile e i punti si fanno e si perdono con tutti, non conta la classifica visto che il Lido nelle ultime giornate è andato a fare punti in due campi difficilissimi vincendo a Eboli e strappando un pareggio a Dosson, quindi verrà a Matera con il coltello tra i denti in pieno stile con la filosofia del suo allenatore che conosco bene e so che vuole fare bene in ogni campo. Ostia è una squadra che si conosce bene visto che dall’anno scorso hanno cambiato pochissimo e sono tutti ragazzi con la voglia di dimostrare di poter stare in ben altre posizioni di classifica, quindi la loro voglia di non mollare mai e di crederci sempre è una cosa che ci deve portare ad essere concentrati fino alla fine commettendo il minor numero di errori.

Ovviamente, dopo la sconfitta di Avellino che ci ha lasciato un retrogusto amaro, la partita di martedì in casa prende un sapore particolare e alcune assenze ci costringono a dare qualcosa in più. La tredicesima giornata rappresenta un buon banco di prova per far capire sia il livello della squadra in un momento non idilliaco sia dove può arrivare il CMB con il rientro del gruppo al completo e l’arrivo di un campione come Neto. Rappresenta un valore aggiunto incredibile, è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, abituato ad un certo tipo di gare e più importante di tutto abituato a vincere, quindi anche a livello di mentalità, ci permetterà di fare un grande salto. Adesso non abbiamo più scuse, sappiamo chi siamo, conosciamo i nostri pregi e i nostri difetti e abbiamo un’altra occasione per cambiare la nostra rotta, quindi testa bassa e a lavorare perché il bello deve ancora arrivare”.

Appuntamento martedì 29 dicembre 2020 ore 20:00 tensostruttura di via dei Sanniti, Matera. Diretta social pagina facebook PMG Sport Futsal.