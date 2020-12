GEZZIAMOCI IN CASA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 28 DICEMBRE

Il Gezziamoci in casa di Onyx Jazz club saluta il 2020 con gli appuntamenti in programma:

domani, 28 dicembre a partire dalle 18,30 con il primo laboratorio domestico on line di vini e olii a cura della sezione Onyx Ambiente. Per la prima volta in forma digitale sulla piattaforma Zoom si potranno effettuare degustazioni dei prodotti contenuti nella stacola realizzata da Onyx Jazz Club in collaborazione con le migliori aziende del settore. All’interno della confezione ci sono : un cd ed una sacca Onyx Jazz Club; il programma delle attività del Gezziamoci Dicembre 2020 – Marzo 2021; due vini dell’azienda Dragone, “Il Vincent” ed il “Pietrapenta primitivo DOP”; un olio evo bio Monovarietale di Coratina da 500 ml ed una confezione di pasta senatore Cappelli dell’azienda Vincenzo Marvulli; una confezione di taralli special edition del panificio Cifarelli; Il decalogo del degustatore di olio evo.

A partire dalle 20,30 in programma il Natale in Balcone con i “Gaze of Lisa”, trio materano formato da Carmelo Fascella (voce, chitarra), Pierdomenico Niglio (batteria, voce, sintetizzatori), Damiano Niglio (basso, cori, sintetizzatore). Nel 2018 hanno pubblicato il primo Ep dal titolo Hidden, che ottiene buone recensioni. Il sound della band è caratterizzato dall’unione di sonorità elettroniche e rock, con chitarre processate e ritmiche sincopate impastate a sintetizzatori ambientali.Tutti gli incontri si svolgeranno in streaming sulla piattaforma Zoom. Sarà possibile trovare il link di accesso ad ogni incontro negli eventi Facebook presenti sulla pagina di Onyx Jazz Club Matea oppure sul sito web: www.onyxjazzclub.com