“CON GLI OCCHI, CON LE MANI, CON IL CUORE”. Il nuovo libro dello scrittore materano non vedente VITO COVIELLO

“Sono Vito Coviello scrittore cieco totale da 21 anni di Matera.

Ho scritto 15 libri che ho già donato ad ospedali, amministrazioni comunali associazioni scuole, volontari, forze dell’ordine, ambasciate e case circondariali ed altri, voglio inviarvi in dono in pdf il mio ultimo libro intitolato : CON GLI OCCHI, CON LE MANI, CON IL CUORE. Scritto a sei mani in una scrittura corale da Annamaria Antonelli, artista fotografa materana, da Paola Tassinari pittrice ravennate e da Vito Coviello poeta e scrittore materano non vedente, quale nostro segno concreto di vicinanza, solidarietà e fratellanza ed amicizia con tutti voi, per il periodo che l’umanità sta attraversando per il covid 19… Abbiamo voluto dedicare il nostro libro a chi non è piu con noi ed a chi sta combattendo contro il virus…

Distinti saluti, augurandovi buone feste, vi inviamo il nostro piu sincero abbraccio.”

Qui sotto la recensione del Vescovo di Matera-Irsina Don Pino Caiazzo

Qui sotto il libro in pfd