ALTRIMEDIA PRESENTA: “IL MIO TUFFO NEI SOGNI. MARCO D’ANIELLO, UNA STORIA DI SPORT E AMICIZIA” DI ROSSELLA MONTEMURRO

Da bambino speciale a campione di nuoto: nel 2019 ha conquistato il record italiano assoluto nella categoria Juniores 50 metri stile libero ai Campionati Nazionali della FISDIR.

Marco D’Aniello si fa spazio nel mondo tra fragilità e forza, difficoltà e soddisfazioni. Grazie all’amore della sua famiglia ha incanalato nello sport quell’energia ridondante che è uno dei sintomi dell’autismo. È salito sul gradino più alto del podio ed è diventato un portatore sano di felicità che dispensa abbracci e sorrisi in linea con il suo hashtag rivoluzionario, #tristezzazero. Non solo, Marco sogna e scopre che a volte i desideri si realizzano.

Marco, da bambino inquieto e irrequieto, è oggi un esempio, un fuoriclasse nel nuoto.

Ma il vissuto suo e dei suoi genitori racchiude un bagaglio di esperienze: per loro ogni giorno è stato una conquista e una battaglia.

La giornalista Rossella Montemurro, grazie all’intuizione dello scrittore Lorenzo Laporta – è lui l’ideatore di questo progetto editoriale, ha saputo cogliere spunti e suggestioni che possono essere d’aiuto a molti – ha ripercorso con l’aiuto della mamma di Marco, Cinzia, le tappe fondamentali dei suoi primi 22 anni nel volume Il mio tuffo nei sogni. Marco D’Aniello, una storia di sport e amicizia (Altrimedia Edizioni). Una storia che commuove, indigna, fa sorridere, spinge a interrogarsi e, nelle ultime pagine, si apre alla speranza.

Leggendo questo libro entriamo in punta di piedi nella vita di Marco, un ragazzo che è stato vittima di bullismo e di una società non sempre disposta a integrare i più fragili. Con l’amore dei suoi genitori, una fede incrollabile e una cerchia di persone eccezionali – in primis gli insegnanti e il team di professionisti che lo segue nello sport – ha raggiunto traguardi importanti e ne raggiungerà presto altri.

Con la complicità della conduttrice più amata dagli italiani, Mara Venier – che ha anche firmato la prefazione – è riuscito a esaudire il desiderio di incontrare il suo mito, la persona che inconsapevolmente lo ha spinto a praticare il nuoto: l’attore Raoul Bova.

“La storia di Marco è un insegnamento per tutti a non arrendersi. Mai, neanche di fronte a una diagnosi che sembra terribile. – si legge nella prefazione della Venier – La storia di Marco ci invita a non darci mai per vinti, a tenere convintamente la rotta anche nella navigazione più difficile e pericolosa senza perdere mai la speranza”.

Tre i capitoli in cui è suddiviso Il mio tuffo nei sogni (“Marco”, “In vasca” e “Amici per sempre”), più un’appendice sulla FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e sul CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

LA CASA EDITRICE

Oltre venti milioni di pagine pubblicate, più di 200 libri in catalogo per 150 autori: i numeri della casa editrice Altrimedia, una realtà nata e cresciuta a Matera, parlano da soli.

Nel corso degli anni Altrimedia ha saputo spaziare sul territorio nazionale accogliendo nel proprio catalogo autori non esclusivamente lucani e riuscendo a distribuire e diffondere i testi in tutte le regioni della Penisola.

Una piccola casa editrice, Altrimedia, con un progetto editoriale importante portato avanti, da sempre, con passione e con cura grazie alla sensibilità, alla passione e alla lungimiranza delle persone che in Altrimedia lavorano. Persone che hanno voglia di mettersi in gioco accogliendo nuove proposte, nuove sfide e utilizzando per un prodotto senza tempo quale, appunto, il libro le nuove tecnologie. Altrimedia è infatti consapevole dell’importanza di parlare anche i nuovi linguaggi del web, ormai imprescindibili.

Ogni pubblicazione è inserita in un percorso a 360 gradi che parte dal progetto grafico e comprende la stampa e la promozione. “Fare” un libro significa mettere in moto un processo che non si limita soltanto alla pubblicazione.

Altrimedia accompagna l’autore passo dopo passo, forte dell’esperienza e della competenza che la contraddistinguono.

L’AUTRICE

Rossella Montemurro, giornalista professionista materana. Laureata in Scienze dell’educazione, ha lavorato per “Il Quotidiano della Basilicata” – occupandosi dei settori “Cronaca” e “Cultura” -, “Il Mattino di Foggia”, “Il Mattino di Puglia e Basilicata”, il “Roma” e con la testata giornalistica online www.ilmiotg.it. Ha collaborato con l’emittente televisiva “Antenna Sud”. Attualmente dirige la testata giornalistica online www.tuttoh24.info. Collabora con l’agenzia di comunicazione Diotima.

Ha pubblicato per Ediesse Edizioni nel 2004 I giorni di Scanzano (segnalazione della Giuria del Premio letterario Basilicata, 2005); per BMG Editrice nel 2010 Carabinieri a Matera. Tradizione e modernità al servizio dei cittadini, pubblicazione autorizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; per Altrimedia Edizioni nel 2019 Calci e pugni sul tetto del mondo. Biagio Tralli, identikit di un campione.

Titolo: Il mio tuffo nei sogni

Sottotitolo: Marco D’Aniello, una storia di sport e amicizia (prefazione di Mara Venier)

Autore: Rossella Montemurro

Collana: Generazione di fenomeni

Genere: Biografia – Narrativa

Anno: 2020

Pagine: 102

Formato: 15×21

Allestimento: Brossura

ISBN: EAN 978-88-6960-109-5