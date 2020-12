Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali: webinar sul sovraindebitamento in agricoltura

Si è tenuto martedì 22 dicembre alle ore 18.30 il webinar dal titolo “sovraindebitamento in agricoltura”. L’evento, organizzato dagli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza, Matera e Bari, ha visto la partecipazione di professionisti del settore che operano nella consulenza agro forestale oltre che come consulenti nei Tribunali. Il webinar, moderato dal Presidente dell’Ordine di Matera Carmine Cocca, ha visto gli interventi di saluto del Presidente dell’Ordine di Potenza, Domenico Pisani, del Presidente dell’Ordine di Bari Giacomo Carreras e del Direttore della Federazione Regionale degli Ordini della Puglia Oronzo Milillo. Relatore della serata è stato l’Avv. Francesco Paolo Porcari il quale ha esposto quanto dettagliato dalla normativa di settore evidenziando come vi siano numerose possibilità previste per legge per consentire il risanamento delle aziende agricole. I professionisti, e nella fattispecie i dottori Agronomi e Forestali, rappresentano quindi un vero sensore per l’impatto delle realtà economiche sul territorio essendo un punto di contatto importante tra impresa e metodiche di risanamento.

Governare la crisi, è emerso anche nel corso del dibattito, significa consentire continuità tra conduzione agricola e filiere umane che rappresentano un valore importante che deve andare oltre la memoria e il professionista può rappresentare il valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista etico. L’auspicio è che si rafforzi la fiducia delle imprese nei confronti delle professioni con un approccio più facile verso gli strumenti normativi che troppo spesso non sono sufficientemente noti e applicati.

