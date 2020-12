GINOSA. BUONI SPESA NATALE 2020, PUBBLICATA LA GRADUATORIA E CALENDARIO PER LA CONSEGNA: ACCETTATE TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE.

FINORA EROGATI 478.000 EURO SOTTO FORMA DI BUONI SPESA

Sono state tutte accettate le 815 istanze di buoni spesa pervenute in favore di nuclei familiari o singoli cittadini residenti/domiciliati o senza fissa dimora presenti sul territorio comunale temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita a causa dello stato di emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19.

Nella consegna dei buoni, che avverrà a partire da oggi presso il Comune di Ginosa, è stata data priorità a chi ha reddito pari a zero seguendo l’ordine della graduatoria stilata dall’Ufficio Servizi Sociali in base all’ISEE allegato alla domanda.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario completo per la consegna.

<<L’Amministrazione Comunale si è dimostrata ancora una volta accanto alle fasce più bisognose, specialmente ora, in un periodo tanto delicato come quello delle festività natalizie – hanno dichiarato il Sindaco Vito Parisi e l’Assessore alle Politiche Sociali Romana Lippolis – l’ufficio Servizi Sociali e la Responsabile Maria Carmela Curci hanno lavorato duramente affinchè i primi buoni venissero consegnati prima di Natale a coloro che ne avevano maggiormente bisogno.

Nel 2020 sono stati erogati circa 478.000 euro sotto forma di buoni spesa e sono state ammesse 2.057 domande>>.

Si ricorda, inoltre, che è attivo l’Emporio Solidale, piccolo market in cui trovare beni di prima necessità dedicato esclusivamente a famiglie o singoli individui in condizione di fragilità. Si tratta di un presidio permanente pensato anche per coloro che saranno esclusi dall’accesso ai buoni. La nuova finestra temporale per poter fare richiesta va dal 17 al 24 dicembre 2020. Da giugno, mese della sua istituzione, a novembre 2020 sono state soddisfatte 241 domande.

Al seguente link graduatoria e calendario consegna: https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/buoni-spesa-pubblicazione-graduatoria-e-calendario-di-ritiro