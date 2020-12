L’Associazione Enzo Gallitelli “Vivere a colori” effettua una donazione di crocchette al canile di Policoro con la collaborazione della Protezione Civile.

L’anno 2020 si chiude con la donazione di 50KG di cibo per cani in favore del canile di Policoro. Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo tra le attività di tutela e protezione degli animali tanto cari ad Enzo.

Questa mattina però, oltre alla donazione, l’Associazione ha anche iniziato una collaborazione con la Protezione Civile di Policoro, guidata dal Commissario Pasquale Benevento.

“Con questa iniziativa si chiude il nostro 4° anno di attività. Un anno in cui, causa Covid, non abbiamo potuto dare vita al nostro consueto appuntamento estivo con la barman competition Un Cocktail per la Vita ma abbiamo effettuato due importanti iniziative a sostegno della comunità di Policoro: la donazione di mascherine protettive all’Ospedale di Policoro Giovanni XXIII e la donazione di termometri digitali per la misurazione della temperatura alle scuole di Policoro. Queste due iniziative rappresentano un sostegno concreto alla comunità e l’inaugurazione di un nuovo ramo di attività della nostra Associazione: quello della salute e della cura soprattutto dei più piccoli. Non vogliamo ancora svelare le prossime iniziative ma seguiteci, perché nei prossimi mesi, ci saranno molte novità”

dichiara Benedetto Gallitelli, Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli “Vivere a Colori”.

Con l’occasione, la nostra Associazione vuole estendere un ringraziamento a tutto il personale della Protezione Civile di Policoro.

Associazione di Promozione Sociale “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori” è a Policoro (Matera) in via Brescia 44.

Sito internet: www.apsenzogallitelli.it/sostienici

Email: apsenzogallitelli@outlook.it