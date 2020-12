MARIO ROSANO NEO PRESIDENTE DI AGRIMERCATO CAMPAGNA AMICA BASILICATA

Mario Rosano, è il nuovo presidente di Agrimercato Campagna Amica Basilicata, l’associazione per la gestione dei mercati dei produttori di Coldiretti che effettuano la vendita diretta, dopo aver superato i controlli degli organi di controllo. Giovanissimo imprenditore ventisettenne di Bernalda, Rosano sin da piccolo coltiva la passione per la terra. Dopo aver conseguito il diploma all’istituto tecnico agrario ha deciso di dedicarsi all’azienda cerealicola e zootecnica di famiglia. “Sin da subito c’è stata la voglia di far conoscere direttamente al consumatore tutto ciò che di buono potevamo produrre – spiega Rosano – dai nostri allevamenti e dalla nostra terra adibita interamente alla coltivazione di cereali e foraggi per il nostro bestiame. Però solo nel 2018 siamo riusciti a dar vita a questo progetto con la realizzazione di un caseificio con annessa vendita a Bernalda. Successivamente grazie a Coldiretti abbiamo intrapreso anche un nuovo percorso ; quello dell’ agrimercato”. Rosano coordinerà i mercati di Campagna Amica della Basilicata. “ Cercheremo di non deludere mai i nostri consumatori, offrendo loro quotidianamente l’opportunità di fare una spesa genuina e di qualità, con prodotti agricoli di stagione, sempre freschi e legati al territorio, non standardizzati, bensì espressione di tradizioni antiche o di moderne reinterpretazioni del passato. Sono certo che – conclude Rosano – con l’aiuto di tutta la strutta di Coldiretti Basilicata, rafforzeremo i nostri mercati offrendo nuove opportunità per i nostri produttori”.

