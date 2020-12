Sabato 19/12/2020 ore 11. Resoconto di fine anno 2020 ai tempi del covid-19. Attività amministrativa, bilancio e prospettive per il futuro. In studio a Radio Laser il sindaco di Pisticci Viviana Verri. In FM sulle frequenze di radio Laser, su App,

in visual radio

Dal cellulare al link http://178.33.224.197:1935/radiolaser/radiolaser/playlist.m3u8

Dal PC su www.radiolaser.it/player