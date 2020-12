DALL’ULTIMO ALBUM “EVERMORE“

TAYLOR SWIFT

IL NUOVO SINGOLO

“WILLOW”

IN RADIO DA VENERDI’ 18 DICEMBRE



Dopo la pubblicazione a sorpresa di “EVERMORE”, l’ultimo album di Taylor Swift, arriva il singolo “WILLOW”, disponibile in radio da venerdì 18 dicembre.



Pubblicato in contemporanea al videoclip ufficiale, “WILLOW” si riconferma uno dei brani più ispirati e sentiti dell’artista statunitense, che in soli pochi giorni ha già totalizzato più di 17 milioni di stream su Spotify e oltre 24 milioni di views su YouTube.



Grazie alle sue sonorità spiccatamente folk e all’immaginario fiabesco, sarà impossibile non immergersi in questo nuovo e coinvolgente viaggio.