PISTICCI E MARCONIA: FORSE LE PIU’ BELLE LUMINARIE NATALIZIE DEGLI ULTIMI ANNI

PISTICCI. Si accende il Natale. Un Natale anomalo e diverso dal passato, meno conviviale, ma che comunque, resta sempre la più bella festa dell’anno. Da qualche sera sono accese le luminarie cittadine, a Pisticci centro e a Marconia, forse tra le più indovinate, ma anche più belle degli ultimi anni. Aspettando il cartellone dei prossimi eventi di fine 2020 e inizio 2021, registriamo comunque il particolare impegno dell’Amministrazione comunale guidata da Viviana Verri per gli addobbi che per il terzo anno consecutivo in piazza Umberto I° come pure in piazza Elettra a Marconia, vedono installati due luminosi alberi “ virtuali” al centro degli spiazzi, che hanno sostituito quelli tradizionali di abete degli anni scorsi. Un piacevole particolare effetto e, naturalmente, un bel colpo d’occhio per le due grandi e più importanti piazze cittadine, unitamente ad altri motivi che ornano altri siti. Oltre al grande albero di P.zza Umberto si ammirano miriadi fasci luminosi orizzontali che, in pratica, occupano in lungo e largo la stessa. Particolare attenzione riservata al Corso Margherita, il salotto cittadino, dove è stata realizzata una lunghissima aerea galleria luminosa con armoniose strisce longitudinali su tutto il percorso, ricco di piccole lampadine multicolori che insieme percorrono il lungo spazio tra la chiesa di S. Antonio da Padova – dove è stata posizionata una grande stella luminosa – e piazza S. Antonio Abate, da dove poi, partono altri addobbi con mezze lune luminose con al centro la stella natalizia. In tutto un paio di centinaia di metri, fino a piazza S. Rocco. Sarà comunque interessante, come abbiamo appreso, la lodevole iniziativa di alcuni commercianti pisticcesi che, come negli anni scorsi, addobberanno le facciate dei propri negozi lungo corso Margherita ed in altri posti della città. Non da meno la illuminazione natalizia di piazza Elettra di Marconia interessata oltre che dalla presenza di un grande albero non naturale al centro della stessa, l’artistica illuminazione con un “cielo” luminosa, di tutta l’area (ammirato anche un bel cavallo luminoso ) e quella degli archi dei porticati laterali che la circondano. Anche a Marconia l’impegno e la iniziativa dei commercianti del posto e di altre Associazioni locali per addobbare a proprie spese alcuni angoli del centro cittadino.

MICHELE SELVAGGI