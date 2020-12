Ospitando: intervista a Vincenzo Muscetta 12/12/2020

Vincenzo Muscetta è un cantante e musicista calabrese. Voce imponente, corposa, una personalità spiritosa ed espressiva, nonostante i suoi 18 anni; negli ultimi tempi ha dato uno sprint notevole al suo percorso artistico. Tra i tanti successi, il più recente, la conquista del Premio “Mio” all’ultima Edizione del Cantagiro. Il 6 Novembre viene pubblicato sui Digital Stores il suo inedito Ghiro scritto a quattro mani dallo stesso artista insieme a Giorgio Sprovieri. Il suo progetto discografico vedrà la luce nel 2021 con un album di 10 brani pop-rock inediti, tre dei quali già pubblicati e altre sei ballate in composizione.

Ghiro: il nuovo videoclip di Vincenzo Muscetta.



Esce oggi, 16 Novembre, il video di “Ghiro” del giovane artista Vincenzo Muscetta

con la regia di Pierluigi Sposato. Singolo pubblicato e distribuito su tutti i Digital

Store lo scorso 6 novembre da Roka Produzioni.



“Ghiro” è la voglia di evadere dallo stress, la voglia di pace, di ripudiare qualsiasi

forma di guerra e ritrovare quei momenti di beata solitudine che permettano ad

ognuno di noi di rigenerarsi; un brano giovane, fresco, autoironico che si sposa

perfettamente con la personalità artistica di Vincenzo Muscetta oltre che con la

sua imponente vocalità, qualità che gli hanno permesso di aggiudicarsi il Premio

“MIO” Settimanale all’ultima Edizione del Cantagiro 2020.



L’organizzazione generale del video, curata da Katia Cannizzaro, ha coinvolto

diversi professionisti, partner e location come: Caffitaly System Shop – Policoro

(MT); Pasquale Oliva Arredamenti – Terranova da Sibari (CS); Area Fitness Club –

Terranova da Sibari (CS); Cattedrale “Maria Santissima Achiropita” – Corigliano

Rossano (CS)



Il brano, scritto dall’artista insieme a Giorgio Sprovieri è una canzone che segna la

sua metamorfosi artistica: un cambiamento necessario, voluto, sudato, per un

giovane che vive in simbiosi con la musica. Arrangiato e mixato da Roberto

Cannizzaro e Salvatore Longobucco presso gli studi Roka Produzioni.



Un progetto artistico di ampio respiro, quello di Vincenzo Muscetta, che sotto la

direzione artistica di Roberto Cannizzaro e il costante lavoro della crew Roka

Produzioni punta ad affermare l’artista nel panorama musicale italiano.





Il video



Ascolta “Ghiro” su tutte le piattaforme digitali:

https://push.fm/fl/clbi5y67



Info & Contatti

Katia Cannizzaro 328.5690125

booking@rokaproduzioni.com

www.rokaproduzioni.com