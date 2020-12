In valutazione una nuova selezione di fragola extra -precoce di Nova Siri Genetics

Il settore della fragola è una realtà consolidata in molti areali del Mezzogiorno d’Italia. Oggi il comparto dispone anche di una società di ricerca e sperimentazione in grado di offrire ai produttori nuove cultivar di fragole, rispondenti alle esigenze della produzione e del mercato. Si tratta di Nova Siri Genetics, con sede in Basilicata, che ha brevettato negli ultimi anni 10 nuove varietà di fragola, fra cui Melissa, Marisol, NSG 120 – Rossetta®, NSG 203 – Marimbella e NSG 207 – Gioelita®, ampiamente diffuse nei principali areali fragolicoli del bacino del Mediterraneo.

L’attività di ricerca e sperimentazione è continua – spiega il dott. Nicola Tufaro- breeder della società. Nova Siri Genetics si propone di offrire ai produttori più varietà di fragola per poter soddisfare la domanda del mercato che ormai richiede questo frutto durante tutto l’anno.

L’individuazione di una nuova cultivar richiede un lavoro che dura diversi anni tra fasi in laboratorio e in campo. Le varietà sono ottenute effettuando degli incroci mirati tra parentali precedentemente selezionati per le loro caratteristiche.

A questa fase segue la valutazione delle diverse selezioni sia in campo che in laboratorio per valutarne la sanità e corrispondenza genetica e procedere con le successive fasi di brevettazione. Le caratteristiche che privilegiamo nella scelta delle selezioni da brevettare sono la rusticità, le caratteristiche organolettiche dei frutti e la shelf life.

Attualmente stiamo valutando nei nostri campi sperimentali differenti selezioni extra-precoci per garantire la produzione di fragole nei mesi invernali, a partire dal periodo prenatalizio. Una selezione molto promettente è in fase di attenta verifica in considerazione della sua estrema precocità e qualità dei frutti. Il test in campo è stato realizzato con pianta cima radicata, messa a dimora nello scorso mese di settembre, presso i campi sperimentali di NSG a Policoro (MT).

Questa selezione, se confermerà le aspettative, potrà rappresentare un nuovo traguardo della nostra società impegnata ad ampliare l’offerta di cultivar innovative per il settore.

Vista l’impossibilità di ospitare visitatori in presenza, a causa della pandemia del Covid-19, l’azienda ha in serbo per il 2021 l’organizzazione di tour virtuali per far conoscere i propri campi sperimentali ed il lavoro svolto al loro interno.

Nova Siri Genetics SRL