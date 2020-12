Putignano: Preso corriere di Eroina. Faceva la spola tra Putignano e Noci.

Un incensurato di Noci, 28enne, è stato sorpreso con un consistente quantitativo di eroina e pertanto tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Putignano durante un servizio antidroga.

I militari della Stazione di Putignano, nei giorni scorsi, hanno messo in atto un dispositivo di controllo del territorio finalizzato ad un capillare controllo lungo le arterie stradali che conducono al centro Putignanese, in modo da prevenire la commissione di reati in genere. Nei controlli è incappato il giovane nocese che, alla guida dalla sua autovettura aveva deciso di recarsi nel quartiere San Pietro Piturno. Notata l’autovettura, una volta allontanatasi dal quartiere gli operanti hanno deciso di seguirla e sottoporla a controllo.

A seguito di perquisizione veicolare è emerso che il conducente aveva nascosto nel vano porta fusibili del mezzo un involucro termosigillato contenente un unico pezzo di sostanza stupefacente, rilevatasi essere circa 50 grammi di eroina.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in Noci e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga sequestrata nei prossimi giorni verrà analizzata dal Laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bari al fine di verificarne la qualità.