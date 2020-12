Controlli della Polizia di Stato nel fine settimana: 6 persone denunciate a vario titolo e 8 sanzionate per inosservanza delle disposizioni anti-Covid

Nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti nel fine settimana, a Matera la Polizia di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica 6 persone a vario titolo e sanzionato altre 8 per violazioni delle disposizioni anti-Covid.

Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in differenti situazioni procedendo alla denuncia di 6 persone resesi responsabili a vario titolo di lesioni personali, danneggiamento nonché ricettazione, riciclaggio, guida senza patente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nell’ambito dei servizi specifici finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni normative volte alla prevenzione del contagio da Covid-19, in questa Piazzetta Vivaldi, a seguito di diverse segnalazioni, sono stati identificati e sanzionati i genitori di 8 minorenni che non avevano rispettato le norme che vietano gli assembramenti.

Inoltre, il conducente di un’auto è stato trovato in possesso di 2,7 gr di hashish. Gli è stata pertanto ritirata la patente di guida ed è stato segnalato al Prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Matera, 7 dicembre 2020