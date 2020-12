Verso CMB Matera vs Eboli, le parole di Dejan Bizjak

Dopo quasi un mese dall’ultima partita del CMB Matera, giocata in casa contro i veneti della Came Dosson e terminata in parità con il risultato di 2-2, i biancazzurri tornano in campo per affrontare i campani della Feldi Eboli terzi in classifica con 13 punti ma con due partite in più.



Martedì 8 dicembre presso la tensostruttura di via dei Sanniti a Matera si giocherà la nona giornata del campionato di Serie A. Il punto sulla prima parte della stagione e sul ricco calendario di dicembre con lo sloveno Dejan Bizjak: “un primo bilancio decisamente positivo. La squadra è compatta, forte e determinata a raggiungere importanti obiettivi, nonostante la pausa. Abbiamo approfittato di questo periodo per intensificare le sedute di allenamento, non abbiamo perso la concentrazione e siamo pronti e competitivi in vista delle prossime partite. Con il CMB mi trovo molto bene, si è creata una bella sintonia, lo stato d’animo è positivo dentro e fuori lo spogliatoio. La Feldi Eboli è una squadra impegnativa, ha messo in difficoltà molte squadre; martedì dal punto di vista della competitività e dell’impegno non cambierà nulla, ci prepariamo tutti i giorni analizzando i minimi dettagli che possono fare la differenza contro ogni squadra. Poi, giocare in casa ha il suo peso, quindi affronteremo al massimo questa partita e le prossime, dimostrando sempre sul campo quanto valiamo”.

Il mese di dicembre sarà un vero tour de force, si parte martedì con la Feldi per poi partire per Catania l’11 dicembre e volare il 15 a Padova. Si ritornerà in casa venerdì 18 dicembre contro il Real San Giuseppe. Prima di Natale, il 22 dicembre l’ultima trasferta dell’anno sarà in Campania, in casa della Sandro Abate Avellino, concludendo l’anno a Matera il 29 dicembre contro il lido di Ostia. Dicembre sarà sicuramente un mese impegnativo e decisivo per il CMB. “Sicuramente impegnativo ma non sono preoccupato, anzi, c’è tanta voglia di giocare e fame di vincere. Poi, la squadra è stata strutturata al meglio, quindi dobbiamo avere fiducia nelle nostre capacità e puntare in alto, ai play off. Lo dimostreremo partita dopo partita”.

Appuntamento martedì 8 dicembre 2020 ore 16:00. La partita si disputerà a porte chiuse e sarà visibile su TRM al canale 16 del digitale terrestre di Basilicata e Puglia e sul 519 di Sky. Diretta social facebook sulla pagina di PMG Sport Futsal.

