Soccorso a persona a Pignola (Pz).

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, dalle ore 7.00 di questa mattina sono impegnati in tutta la provincia a causa del maltempo, più di venti gli interventi per alberi caduti su sede stradale ed allagamenti.

L’intervento più tragico alle ore 17.50 circa in contrada Pantano di Pignola, dove i VV.F. sono stati allertati per soccorso a persona, arrivati sul posto hanno trovato un uomo nelle acque di un canale e tempestivamente si sono adoperati per trarre in salvo l’uomo, consegnato al 118 presente sul posto che ne costatava il decesso. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autobotte, un fuori strada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche i Carabinieri e 118.

