Cultura, Sileo: “Nelle prossime settimane saranno presentate le linee programmatiche”

Confronto tra amministrazione regionale, territori e stakeholder come strumento per mettere insieme idee e competenze al fine di rilanciare il comparto culturale lucano.

È questo il focus degli incontri che vedranno impegnata nei prossimi giorni il consigliere regionale Dina Sileo, neo delegata alle attività di promozione culturale e cooperazione internazionale.

“Ho già avviato un’intensa interlocuzione con i Sindaci del territorio e con gli uffici regionali di Potenza e Matera – dichiara il consigliere – al fine di conoscere le realtà che operano in Basilicata nell’ambito della produzione e promozione culturale e lo stato dell’arte della macchina amministrativa regionale. La cultura è presupposto di sviluppo della nostra regione ed è posta al centro dell’agenda del Governo Bardi che, con l’intera maggioranza, vuole raccogliere l’ambiziosa sfida alla quale la politica è chiamata anche e soprattutto dopo l’esperienza che ha visto Matera Capitale della Cultura per l’anno 2019.”

Nei prossimi giorni un tavolo di confronto con gli stakeholder. Scopo degli incontri e delle successive attività programmatiche è anche quello di addivenire in tempi rapidi alla definizione di linee guida, con orizzonte triennale, in grado di orientare gli operatori su direttrici strategiche declinate con strumenti chiari e muniti di certa copertura finanziaria.

“Per mettere in atto le azioni più efficaci ritengo imprescindibile il confronto con tutti gli stakeholder e con i territori, in un percorso di condivisione di idee propedeutico alla definizione delle linee programmatiche e di indirizzo che presenterò nelle prossime settimane. Orientare gli operatori – conclude Dina Sileo – è doveroso per eliminare il rischio di inesigibilità di sostegno. Faremo cioè, insieme, quello che riterremo davvero utile in un percorso virtuoso di medio termine fornendo le garanzie di efficenza nel percorso amministrativo/burocratico.”