Policoro. Norme anticovid-19: Il Comune si dota di servizio di accoglienza e portierato

Accoglienza dell’utenza nel pieno rispetto delle norme anticovid. Il Comune di Policoro si è dotato del servizio di “accoglienza e portierato” finalizzato a garantire una maggiore sicurezza del flusso di cittadini che quotidianamente accedono negli uffici dell’Ente Locale. Nel corso dei primi mesi dell’emergenza sanitaria COVID-19, l’Ente si era già dotato di dispenser per igienizzanti mani dislocati lungo i corridoi principali della Casa Comunale e di misuratore della temperatura all’ingresso del Comune, nonché di appositi pannelli/distanziatori in plexiglass nei singoli uffici, al fine di tutelare sia gli utenti che i dipendenti da eventuali contagi da coronavirus. Inoltre, n.3 misuratori di temperatura digitali infrarossi sono stati acquistati nel mese di settembre per le sedi dislocate di Polizia Locale, Biblioteca e Autoparco Comunale.

Il servizio di accoglienza e portierato, si legge nella Delibera di Giunta Comunale n.148 del 15 ottobre scorso, è attivo nei seguenti giorni di apertura del Comune:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30.

il martedì e il giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Policoro, 03.12.2020