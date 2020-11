Nomina Sileo, le congratulazioni di Marti: “Saprà dare un forte impulso al comparto culturale lucano”

Il Commissario regionale della Lega esprime soddisfazione per la

delega del Consigliere Sileo alle attività di promozione culturale e

processi di internazionalizzazione della Basilicata

“Esprimo le mie più vive congratulazioni a Dina Sileo per la nomina

a consigliere delegato alle attività di promozione culturale e

processi di internazionalizzazione per il rilancio e lo sviluppo socio-

economico della Basilicata”.

Lo afferma il Commissario della Lega Basilicata, On. Roberto Marti

che continua: “Sono certo che il Consigliere Sileo, da sempre

contraddistintasi per il forte senso di responsabilità nei confronti

della sua comunità e il forte spirito di abnegazione, saprà dare un

forte impulso al comparto culturale lucano attraversato da una

profonda crisi”.

Al Consigliere Sileo – conclude Marti – l’augurio di un proficuo

lavoro a nome della Lega tutta.