Pisticci. Amministrative 2021: primo incontro tra le forze politiche di centro-destra.

Si è tenuto, nel pomeriggio di martedì, 24 novembre c.a., nella sala “Adriano Olivetti” dell’azienda ECOWASH, in vista delle prossime elezioni amministrative Comunali, il primo incontro tra le forze politiche di centro-destra, rappresentate nel comune di Pisticci, dall’avv.to Pasquale Tuccino per Forza Italia, dall’avv.to Rocco Fuina per LEGA Basilicata e dal dr. Francesco Di Benedetto per Fratelli d’Italia.

Consapevoli del ruolo e delle responsabilità di ognuno, noto lo storico disagio socio-economico del territorio, altresì aggravato dal rallentamento per alcune, e dal blocco totale, per molte altre attività economiche, conseguenti l’attuazione delle misure governative di contenimento della epidemia da Covid- 19, tutti i rappresentanti hanno preliminarmente espresso la piena volontà e reciproca fiducia nel costruire insieme un percorso che porti alla elezione di un’ Assise rappresentativa dell’intero territorio comunale e di un Esecutivo professionale capace di produrre fatti concreti, vere opportunità di crescita e, soprattutto, il miglioramento della macchina amministrativa, con tutto ciò che ne consegue, tanto nel miglioramento della qualità dei servizi offerti, quanto nella capacità di programmare e realizzare interventi mirati alla salvaguardia del territorio, tragicamente vulnerato, soprattutto negli ultimi due – tre lustri, da pesanti fenomeni di inquinamento ambientale e da pericolosi fenomeni di dissesto idro-geologico.

Tante le idee e gli spunti sorti durante il dibattito, ma ciò sul quale tutti i rappresentanti si sono trovati d’accordo è l’ampia apertura, per un confronto leale e propositivo con il quale condividere una visione di sviluppo, a tutte le forze politiche del territorio Comunale, che si riconoscono negli ideali di democrazia e libertà del centro- destra. Si è anche aperto un confronto circa il percorso da seguire per l’individuazione del candidato alla carica di Primo cittadino, che dovrà, necessariamente, essere persona capace, dotata di esperienza, di grande senso di responsabilità ed autorevolezza.

Si è, in ultimo, unanimemente deciso, di creare un tavolo permanente di confronto con cadenza quindicinale, a far data dal 1° dicembre p.v. al quale potranno sedere, se interessate, tutte le forze politiche che si riconoscono negli ideali di giustizia, libertà e democrazia del centro – destra.

Avv.to Pasquale Tuccino (Forza Italia)

Avv.to Rocco Fuina (LEGA Basilicata)

Dr. Francesco Di Benedetto (Fratelli d’Italia)