XYLELLA, ATTIVITA’ PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO NELL’AGRO DI GINOSA

L’ARIF anche per questa annualità 2020, ha in corso di esecuzione il monitoraggio del territorio pugliese per verificare la presenza o meno della xylella fastidiosa. Il monitoraggio, come ben noto, interessa le cosiddette zone indenne, cuscinetto e di contenimento, come delimitate dalla Regione Puglia e riguarderà il territorio dei Comuni delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi e Taranto, con la esclusione di quella di Lecce.Il territorio del Comune di Ginosa risulta compreso nella zona indenne. Le relative operazioni da parte del personale tecnico incaricato da questa Agenzia avranno inizio a partire da lunedì 23 novembre.Il piano di azione delle attività è quello previsto dalla DGR n.548 del 21/04/2020 della Regione Puglia. Il monitoraggio sarà realizzato da professionisti selezionati e formati dall’ARIF, ai quali è stata attribuita la qualifica di “Agente fitosanitario”, con le conseguenti prerogative di legge. L’intera operazione, in ogni sua fase, non comporterà alcun elemento invasivo o distruttivo, se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte degli agenti e il prelievo, eventuale, di piccolissime parti di pianta.L’esecuzione di una ricognizione sistematica della presenza della xylella fastidiosa in Puglia, rappresenta uno strumento insostituibile di conoscenza e di tutela del patrimonio ambientale, agricolo e storico-culturale per l’intera collettività locale e regionale.

